В июне Россия экспортирует 1,5-1,7 млн. тонн зерна - эксперт
В июне т.г. Россия экспортирует порядка 1,5-1,7 млн. тонн зерна. Такой прогноз 25 мая озвучил директор департамента стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс» Игорь Павенский.
Как отметил аналитик, прогнозируемый показатель уступает результату, ожидаемому по итогам мая (2,2 млн. тонн).
«Экспорт постепенно замедляется. Причиной этого, кроме продолжающегося укрепляться рубля, также является и сокращение отгрузок в направлении Турции. Кроме того, сказываются низкое предложение зерна на внутреннем рынке и низкий спрос на него», - пояснил эксперт.
В то же время, добавил И.Павенский, прогнозируемый объем отгрузок заметно превзойдет показатель последнего месяца прошлого сезона, когда из России было экспортировано лишь 912 тыс. тонн зерна.
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