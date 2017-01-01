Агроновости

10:42 Источник: АПК-Информ Просмотров: 69

Яровой сев в России выполнен на 75% запланированных площадей

Согласно оперативным данным, по состоянию на 25 мая в целом по Российской Федерации яровыми культурами было засеяно 39,3 млн. га, или 74,7% к прогнозу, в т.ч. площадь сева яровых зерновых культур составила 23,8 млн. га (76,9%). При этом на аналогичную дату годом ранее площадь ярового сева составляла 40,9 млн. га, в т.ч. яровых зерновых – 25,3 млн. га. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

Как уточняется в сообщении, яровой пшеницей на отчетную дату было засеяно 9,6 млн. га, или 71% к прогнозу (в 2016 г. – 11 млн. га). Яровой ячмень посеян на площади 6,4 млн. га, или 83,1% к прогнозу (в 2016 г. – 6,8 млн. га). Кукурузой на зерно засеяно 2,7 млн. га, или 87,9% к прогнозу (в 2016 г. – 2,5 млн. га), рисом – 146,7 тыс. га, или 69,4% к прогнозу (в 2016 г. – 163,6 тыс. га).

Подсолнечником к 25 мая было засеяно 6,3 млн. га, или 87,5% к прогнозу (годом ранее – 5,9 млн. га), яровым рапсом – 719,4 тыс. га, или 81,8% к прогнозу (в 2016 г. – 733,4 тыс. га), соей – 1,7 млн. га, или 73,1% к прогнозу (в 2016 г. – 1,2 млн. га), льном-долгунцом – 24,2 тыс. га, или 48,5% к плану.

Сев сахарной свеклы в целом по России выполнен на площади около 1,2 млн. га (103,5%% от плана).

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