Агроновости

10:10 Источник: АПК-Информ Просмотров: 55

Филиппины заинтересованы в закупках российского зерна

Филиппины заинтересованы в импорте российской зерновой продукции. Об этом заявил министр сельского хозяйства страны Эммануэль Пиньоль в ходе состоявшейся 25 мая в Москве встречи со своим российским коллегой Александром Ткачевым, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

«Со своей стороны, глава Минсельхоза России сообщил, что российские поставщики имеют потенциал для наращивания экспорта на Филиппины. Стороны также отметили, что до конца сентября т.г. необходимо провести взаимные инспекции российских и филиппинских предприятий, заинтересованных в поставках своей продукции», - говорится в сообщении.

Также филиппинская сторона также выразила заинтересованность в закупке российской сельхозтехники.

«По итогам встречи главы делегаций подписали Меморандум о взаимопонимании между министерством сельского хозяйства РФ и Департаментом сельского хозяйства Филиппин, реализация которого будет содействовать дальнейшему развитию аграрного сотрудничества двух стран». – резюмируется в сообщении.

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