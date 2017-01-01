Агроновости

09:38 Источник: АПК-Информ Просмотров: 86

Турецкие импортеры настаивают на сохранении ограничений в поставках российской сельхозпродукции

Турецкие экспортеры настаивают на принятом решении ограничить ввоз всех видов сельхозпродукции из России на уровне 20-25% от их общего объема импорта. Об этом 25 мая в Анкаре заявил член управляющего совета Союза экспортеров Стамбула Зекерия Мете, сообщило агентство РИА-Новости.

«Если мы говорим ложь, то пусть Минэкономики скажет правду. Мы подтверждаем наше вчерашнее заявление и отвечаем за свои слова", — заявил З.Мете, комментируя сделанное 25 мая письменное заявление Минэкономики Турции о том, что никаких ограничений поставок российской сельхозпродукции в страну в последнее время не вводилось.

Ранее З.Мете заявлял, решение ограничить ввоз всех видов сельхозпродукции из России на уровне 20-25% принято союзом экспортеров, а Минэкономики Турции поддержало его. Необходимость данной меры он пояснял желанием экспортеров «обезопасить себя, если с какой-то страной у них возникнут проблемы».

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий