Агроновости

13:49 Источник: АПК-Информ Просмотров: 92

Украины в 2016/17 МГ рекордными темпами экспортирует солод

Согласно данным официальной статистики, в июле-апреле 2016/17 МГ Украина экспортировала 93 тыс. тонн солода, что на 40% превысило результат всего предыдущего сезона (66,2 тыс. тонн) и является абсолютным рекордом отгрузок данной продукции для страны.

Основными покупателями украинского солода в текущем сезоне являются Ангола – 32% от общего объема экспорта, Мексика – 11%, Молдова – 10% и Вьетнам – 9%.

Более детально информация о внешней торговле зерновыми и продуктами их переработки в Украине представлена на сайте ИА "АПК-Информ" в разделе "Статистика.Зерно".

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