Япония закупила пшеницу
По сообщениям операторов рынка, в рамках проведенного тендера Япония закупила 117,8 тыс. тонн мукомольной пшеницы происхождением из США и Австралии.
Как уточняется, 80 тыс. тонн из указанного объема составила американская пшеница разных сортов, которая будет поставлена импортеру в период с 21 июня по 20 июля. Еще 37,87 тыс. тонн австралийской стандартной западной белозерной пшеницы будут поставлены в июле т.г.
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