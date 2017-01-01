Агроновости

09:54 Источник: АПК-Информ Просмотров: 72

Украина: цены спроса на семена льна снижаются

По данным ИА «АПК-Информ», на украинском рынке льна с начала текущего месяца наблюдается снижение цен спроса, несмотря на повышение цен предложения аграриями и сезонного сокращения запасов сырья. Основной причиной данной тенденции является низкая активность торговли на экспортном рынке данной масличной.

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