Украина: цены спроса на семена льна снижаются
По данным ИА «АПК-Информ», на украинском рынке льна с начала текущего месяца наблюдается снижение цен спроса, несмотря на повышение цен предложения аграриями и сезонного сокращения запасов сырья. Основной причиной данной тенденции является низкая активность торговли на экспортном рынке данной масличной.
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