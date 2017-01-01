В Украине снизились цены на желтую горчицу

11:44 Источник: АПК-Информ Просмотров: 21

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе в Украине отмечается снижения цен спроса на семена желтой горчицы, что обусловлено низкой активностью торговли на внешнем рынке, а также практически полным отсутствием предложения масличной на внутреннем рыне.

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