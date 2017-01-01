Агроновости

11:30 Источник: АПК-Информ Просмотров: 43

Казахстан: в ВКО за пять лет площадь сева сельхозкультур увеличилась на 3%

В Восточной-Казахстанской области РК за последние пять лет площадь сева сельскохозяйственных культур увеличилась на 3%. Об этом со ссылкой на отчет департамента статистики сообщило ИА «Казах-Зерно».

Согласно отчету, за данный период, в структуре валовой продукции животноводства области доля продукции аграрных хозяйств увеличилась с 23% до 27%, по продукции растениеводства произошло небольшое снижение – с 44% до 39%, что связано с опережением развития других категорий хозяйств.

Отмечается, что в 2016 г. аграрные хозяйства области произвели две трети объемов зерновых и масличных культур, при этом рост производства зерна составил 125% к уровню предыдущего года, подсолнечника соответственно 136,9%.

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