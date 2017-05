Агроновости

10:03 Источник: АПК-Информ Просмотров: 95

В Одессе продолжает работу Grain&Maritime days 2017

26 мая в Одессе начинают свою работу сессии шестнадцатой международной конференции Grain&Maritime days in Odessa, посвященные мировому рынку зерна, морским перевозкам зерновых грузов и тенденциям развития зернового рынка Украины. Организаторами мероприятия выступили ИА «АПК-Информ» и Международная юридическая служба Interlegal.

Напомним, что для участия в форуме зарегистрировались более 450 представителей зернового, логистического и других бизнес-сегментов из почти 30 стран мира.

В ходе второго дня конференции будут проведены опциональные круглые столы: «New GAFTA clauses & New LMAA Rules 2017 (новости арбитража в Лондоне 2017)», «Правила эффективного делегирования задач», «Нерезидентные компании в международной торговле: вызовы - 2017», «Страхование грузов и морской перевозки - 2017», «Конвенция о контроле балластных вод (The International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments): что нас ждет и что мы будем делать после ее вступления в силу в сентябре 2017 г.?»..

Также состоится панельная дискуссия, посвященная современным вызовам шиппинга.

Наиболее значимые события конференции будут освещаться в новостной ленте сайта ИА «АПК-Информ», а также на странице Grain&Maritime days in Odessa.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий