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12:47 Источник: АПК-Информ Просмотров: 96

Проблемы с доставкой до портов Латвии сократят экспорт российского зерна - эксперт

В текущем сезоне Россия может недопоставить порядка 700-900 тыс. тонн зерна на экспорт из- за ограничений поставок через латвийские порты, обусловленных тем, что РЖД не пропускают грузы к портам Латвии, ссылаясь на ремонтные работы. Такое мнение высказал глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский, сообщило агентство ТАСС.

«Потенциал для России зерновых латвийских, эстонских, литовских терминалов составляет суммарно в год 2-3 млн тонн. Где-то 700-900 тыс. тонн недопоставка будет», - сказал президент РЗС.

По его словам, проблемы с поставками зерна в указанном направлении начались с февраля т.г. РЗС обратился в РЖД для разрешения данной проблемы, но получил ответ, что на железной дороге ведутся ремонтные работы.

«Надолго ли это - неизвестно. В ответе РЖД не содержится срок ремонтных работ, которыми объясняются проблемы с отгрузкой», - подчеркнул А.Злочевский.

В то же время в РЖД заявили, что не ограничивали доступ к латвийским портам отечественным экспортерам зерна.

По мнению главы РЗС, подобные действия РЖД объясняются попыткой переориентировать российских поставщиков на российские порты.

«Нас пытаются загнать в российские порты на Балтике. Но там нет терминалов, там перевалка рискованнее и дороже на текущий момент», - подчеркнул эксперт.

Также он отметил, что подобная ситуация в целом влияет на планы по экспорту зерна в текущем сезоне.

«У нас существенная недопоставка относительно планов. Не только эта история тому виной, понятно, что и Турция еще. Но мы планировали не меньше 40 млн. тонн отправить за сезон, а вряд ли больше 37 млн. тонн отправим», - пояснил А.Злочевский.

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