В Казахстане за 10 лет поголовье птицы увеличилось более чем на 34%
В Казахстане за последние 10 лет поголовье птицы увеличилось на 34,3% с 29,506 млн. голов в 2007 г. до 39,619 млн. голов (на 1 мая т.г.), или более чем на 10 млн. голов. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.
Отмечается, что в 2007 г. в РК было произведено 2,664 млрд. штук яиц, а по итогам 2016 г. – 4,761 млрд. штук с повышением на 78,7%.
Напомним, по данным статистики на 1 мая 2016 г. на птицефабриках и в хозяйствах Казахстана находилось на содержании 36,641 млн. птиц, а к 1 мая 2017 г. птиц в РК стало 39,619 млн. голов, что на 2,977млн., или на 8,1% больше показателя за 2016 г.
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