Конечные запасы кукурузы в 2017/18 МГ снизятся на 34 млн. тонн - IGC
Аналитики IGC понизили прогноз мировых конечных запасов кукурузы в 2017/18 МГ - на 12 млн. тонн в сравнении с предыдущей оценкой, до 479 млн. тонн, что также на 34 млн. тонн уступает показателю текущего сезона и является минимальным уровнем за последние три года, сообщает Agrimoney.
Причиной понижательной корректировки эксперты назвали рост мирового потребления зерновой (как пищевой, так и фуражной) практически до рекордного уровня, тогда как производство кукурузы в мире в следующем сезоне сократится за счет ожидаемого снижения средней урожайности. Кроме того, довольно активным будет использование зерновой в США и Китае для производства этанола и крахмала, что также приведет к сокращению запасов зерновой в данных странах.
Для пшеницы оценка запасов в 2017/18 МГ была понижена лишь на 2 млн. тонн - до 239 млн. тонн. При этом уточняется, что прогноз запасов в ключевых страна-экспортерах продукции был снижен на 5 млн. тонн, до 68 млн. тонн, что станет минимальным показателем за последние 3 года.
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