Агроновости

15:19 Источник: АПК-Информ Просмотров: 73

Производители соевого шрота в Украине повысили цены

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе украинские производители соевого шрота повысили цены предложения, объясняя причину сезонным сокращением количества предложений продукта и активизацией его продаж.

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