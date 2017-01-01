Агроновости

12:40 Источник: АПК-Информ Просмотров: 110

Потребление пшеницы в Египте в 2016 году составило около 23 млн. тонн – FAO

Потребление пшеницы в Египте в 2016 г. составило около 23 млн. тонн, из которых 16 млн. тонн было импортировано. Об этом 26 мая в своем докладе в ходе шестнадцатой международной конференции Grain&Maritime days in Odessa сообщил консультант по Ближнему Востоку и Северной Африке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Хишам М.Хассанейн.

«За счет растущей экономики и изменений потребительских привычек населения, в стране все больше развивается потребность в импорте», – сказал он, добавив, что ВВП Египта с начала т.г. составляет $388 млрд. (+3,8% к показателю аналогичного периода 2016 г.).

Эксперт уточнил, что импорт пшеницы осуществляется как государством, так и частными компаниями, кукурузы и сои – только государством.

Х.М.Хассанейн отметил, что импорт продукции в страну регулируется тремя министерствами. Также в Египте января 2018 г. будет сформулирован орган по контролю пищевой безопасности.

Наиболее значимые события конференции будут освещаться в новостной ленте сайта ИА «АПК-Информ», а также на странице Grain&Maritime days in Odessa.

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