Агроновости

13:10 Источник: АПК-Информ Просмотров: 121

Посевная площадь озимой пшеницы в США в 2017/18 МГ достигнет антирекорда – R.J. O'Brien

В 2017/18 МГ посевная площадь озимой пшеницы в США составит порядка 32,3 млн. акров, что станет минимальны показателем, начиная с 1984/85 МГ. Об этом 26 мая в своем докладе в ходе шестнадцатой международной конференции Grain&Maritime days in Odessa сообщил заместитель вице-президента ведущей американской инвестиционной компании R.J. O'Brien Жолт Винце.

По оценкам эксперта, данный результат является минимальным за последние 34 года, что обусловлено рядом факторов, и прежде всего, большей рентабельностью соевых бобов и кукурузы для американских фермеров. В результате, производство озимой пшеницы в следующем сезоне в США может составить около 1,25 млн. бушелей, что станет минимальным показателем, начиная с 2002 г. При этом средняя урожайность зерновой снизится до 48,3 бушель/акр против 55,6 бушель/акр в текущем сезоне.

Конечные запасы всей пшеницы, по словам Ж.Винце, лишь незначительно превысят 900 млн. бушелей, что будет наименьшим результатом за последние три сезона.

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