Беларусь: Минская область в I квартале увеличила объемы экспорта товаров на 133%
Минская область РБ в I квартале т.г. увеличила объемы на 133% по сравнению с показателем аналогичного периода годом ранее. Об этом заявил председатель комитета экономики Миноблисполкома РБ Павел Юхневич, сообщило 25 мая агентство БЕЛТА.
По словам П.Юхневича, по итогам I квартала Минская область занимает первое место среди областей по основным показателям социально-экономического развития. Данного результата удалось добиться, проведя глубокий анализ недостатков прошлого года в различных сферах.
Отмечается, что за январь-март т.г. объем привлеченных прямых иностранных инвестиций в Минской области составил $141,1 млн. при задании $120 млн.
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