Агроновости

13:25 Источник: АПК-Информ Просмотров: 110

В 2016 г. Египет сократил импорт пшеницы впервые за 6 лет - эксперт

В 2016 г. Египет сократил импорт пшеницы на 9,57% в год, что стало первым снижением данного показателя за последние 6 лет. Об этом 26 мая в своем докладе в ходе шестнадцатой международной конференции Grain&Maritime days in Odessa сообщил президент египетской компании Mediterranean Star For Trading Хишам Солиман.

«В течение последних 6 лет объемы закупок Египтом пшеницы на внешних рынках поступательно увеличивались, ежегодно превышая 10 млн. тонн, что связано с ростом численности населения. При этом пик импортной активности пришелся на 2008 г., когда годовой прирост показателя составил 28%», – сказал эксперт.

Однако, по словам Х.Солимана, в 2016 г. Египту удалось сократить объемы закупок зерновой на мировом рынке до 9,8 млн. тонн благодаря росту собственного валового сбора пшеницы в 2014/15 и 2015/16 МГ, что позволило пополнить запасы пшеницы в госрезервах.

Также эксперт отметил, что неизменным лидером по поставкам пшеницы в Египет выступает Россия, на долю которой приходится 48,5% от всего объема импорта. Второе место занимает Украина – 22,5%, третье Румыния – 13%, четвертое Франция – 6,4%.

Наиболее значимые события конференции будут освещаться в новостной ленте сайта ИА «АПК-Информ», а также на странице Grain&Maritime days in Odessa.

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