Агроновости

15:35 Источник: АПК-Информ Просмотров: 59

Объем внешней торговли стран ЕАЭС в январе-марте увеличился более чем на 29%

Объем внешней торговли стран Евразийского экономического союза в январе-марте т.г. увеличился на 29,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016. Об этом 26 мая заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, сообщила пресс-служба ЕЭК.

По его словам, в начале т.г. в ЕАЭС впервые с 2014 г. по всем пяти странам зафиксирован экономический рост.

Также Т.Саркисян отметил, что в 2016-2017 гг. страны ЕАЭС договорились об устранении 60 препятствий на внутреннем рынке. Кроме того, реформировано таможенное законодательство, прорабатывается проект прослеживаемости товаров также вводится их маркировка.

«Устранение барьеров, сокращение изъятий и ограничений – ключевое направление деятельности ЕЭК. Только в 2016 г. не менее 30 % из числа всех решений, принятых органами Союза, направлено на ликвидацию препятствий и улучшение функционирования внутреннего рынка Союза. На сегодняшний день выявлено 185 различных препятствий, и страны договорились, что уже в ближайшее время устранят треть из них», – отметил Т.Саркисян.

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