Агроновости

13:34 Источник: АПК-Информ Просмотров: 119

Минсельхоз России несколько повысил прогноз экспорта зерна в 2016/17 МГ

Минсельхоз России несколько повысил оценку экспорта зерна по итогам 2016/17 МГ – до 34-35 млн. тонн. Об этом в интервью РИА Новости заявил первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

«По предварительным оценкам, в этом сезоне экспорт зерна составит 34-35 млн. тонн, в том числе пшеницы - около 27 млн. тонн», - сказал он, напомнив, что сезоном ранее экспорт зерна составил 33,9 млн. тонн, а пшеницы – чуть более 25 млн. тонн.

«По состоянию на 24 мая российский экспорт зерна с начала сезона уже превысил 32,7 млн. тонн, это чуть больше уровня на эту же дату в прошлом году. Пшеницы вывезено почти на 2 млн. тонн больше - 25,2 млн. тонн», - Д.Хатуов.

Напомним, что ранее Минсельхоз России прогнозировал общий объем экспорта по итогам сезона на уровне предыдущего МГ, когда на внешние рынки было проставлено 33,9 млн. тонн зерна.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий