Южная Корея закупила 65 тыс. тонн фуражной пшеницы
По информации операторов рынка, в рамках проведенного тендера южнокорейская компания Major Feedmill Group (MFG) закупила 65 тыс. тонн фуражной пшеницы предположительно причерноморского происхождения.
Зерновая была закуплена по цене $188,5 за тонну C&F с поставкой до 20 ноября т.г., при этом в случае разгрузки в 2-х портах к цене добавится стоимость в размере $1,25 за тонну.
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