Агроновости

16:50 Источник: АПК-Информ Просмотров: 86

Беларусь намерена свести к минимуму использование антибиотиков в ветеринарии

Беларусь намерена свести к минимуму использование антибиотиков в ветеринарии. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия – директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора РБ Александр Субботин, сообщило 26 мая агентство БЕЛТА.

Замминистра подчеркнул, что Беларусь не первый год работает над данным вопросом. Также напомнил, что согласно ветеринарным правилам, принятым в 2011 г., ряд препаратов запрещен к использованию в РБ для лечения продуктивных животных, хотя некоторые из них разрешены в странах Европейского союза и России.

По его словам, для тех препаратов, которые используются в ветеринарии, установлена предельно допустимая концентрация данных веществ в мясе и молоке.

«Медицинской службой установлены предельно допустимые концентрации, которые могут содержаться в продукции и которые никоим образом не влияют на здоровье человека», – сказал А.Субботин.

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