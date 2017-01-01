Агроновости

17:21 Источник: АПК-Информ Просмотров: 85

Канада: погодные условия могут сократить площадь сева яровых в провинции Саскачеван

Согласно данным Госстата Канады, порядка 700 тыс. га площадей, запланированных под яровые культуры в провинции Саскачеван, могут остаться незасеянными из-за продолжительных осадков, наблюдающихся на территории региона в последнее время, сообщает Agrimoney.

Как уточняется, указанная площадь составляет около 5% угодий, запланированных первоначально к севу в данной провинции.

Кроме того, заморозки, наблюдавшиеся на прошлой неделе в Саскачеване, приведут к необходимости частичного пересева посевов озимой пшеницы и канолы. При этом в северо-восточных районах Саскачевана, где фермеры засевают около 25% от всех площадей в регионе, потери посевов достигли 15%.

По состоянию на 22 мая сев яровых в Саскачеване был выполнен на 60% запланированных площадей, что на 21% уступает показателю на аналогичную дату годом ранее и на 5% - среднегодовому показателю.

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