В Украине площадь сева яровых составляет почти 7 млн. га - Минагропрод
В Украине зерновыми и зернобобовыми культурами по состоянию на 26 мая засеяно 6,99 млн. га (96% к прогнозированной площади), что на 139 тыс. га меньше показателя на аналогичную дату годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
В частности, площадь сева ранних культур составила 2,316 млн. га (98%), в т.ч. яровой пшеницы - 172 тыс. га (97%), ярового ячменя – 1,564 млн. га (95%), овса – 198 тыс. га (96%). К отчетной дате сев гороха проведен на площади 382 тыс. га (116% к прогнозу).
Кроме того, сев кукурузы на зерно к отчетной дате проведен на 4,376 млн. га (97%), гречихи – на 130 тыс. га (89%), проса – на 46 тыс. га (56%).
Также продолжается сев масличных культур: подсолнечником засеяно 5,376 млн. га (100%), соей – 1,829 тыс. га (94%).
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