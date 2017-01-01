Агроновости

14:05 Источник: АПК-Информ Просмотров: 50

Казахстану присвоен статус зоны, свободной от ящура

Казахстану присвоен статус зоны, свободной от ящура, который позволит реализовать экспортный потенциал агропромышленного комплекса. Об этом 26 мая заявил первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

«Наличие данного статуса дает возможность нашей стране экспортировать в страны-члены ВТО продукцию животного и растительного происхождения, что позволит реализовать экспортный потенциал АПК, а также позитивно повлияет на развитие внешнеторговой деятельности отечественных предпринимателей», – сказал К.Айтуганов.

Он также подчеркнул, что что уполномоченный орган Китая по ветеринарии (ГУНКИК) в сентябре 2016 г. снял ограничения по ящуру на основании решения МЭБ по 9 областям. Комитет ветеринарного контроля МСХ РК продолжит с китайской стороной работу по снятию ограничения с пяти оставшихся областей на основании только что полученного статуса.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий