Агроновости

17:19 Источник: АПК-Информ Просмотров: 107

Экспорт бобовых в 2020/21 МГ может принести Украине около $360 млн. – эксперт

Украина в 2020/21 МГ может получить от экспорта бобовых культур около $360 млн. Об этом 26 мая в своем докладе в ходе шестнадцатой международной конференции Grain&Maritime days in Odessa сообщила президент Сообщества потребителей и производителей бобовых в Украине Антонина Шкляр.

Эксперт презентовала программу по увеличению посевных площадей под бобовыми культурами в Украине, с помощью которой возможно достичь данного результата.

«За счет расширения площадей и увеличения урожайности бобовых культур, в 2020 г. можно ожидать роста валового сбора, в частности нута до 140-150 тыс. тонн, чечевицы – до 60-70 тыс. тонн, фасоли – до 60-70 тыс. тонн», – уточнила А.Шкляр.

Наиболее значимые события конференции будут освещаться в новостной ленте сайта ИА «АПК-Информ», а также на странице Grain&Maritime days in Odessa.

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