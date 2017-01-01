Агроновости

18:18 Источник: АПК-Информ Просмотров: 93

Для адаптации к современным условиям торговли «молодые» трейдеры должны быть гибкими – Сardiff Traiding

В Украине для адаптации к современным условиям торговли «молодым» трейдерам необходимо быть гибкими. Об этом 26 мая в своем докладе в ходе шестнадцатой международной конференции Grain&Maritime days in Odessa сообщил директор компании Сardiff Traiding Иван Черевко.

«Конкуренция на рынке заставляет быть более умным, еще более гибким и искать все новые возможности», – сказал он.

По словам И.Черевко, основной проблемой экспортно-ориентированных компаний является проблема с возвращением НДС, размер которого в Украине составляет 20-30%, что существенно снижает маржинальность. «Другая проблема – это логистика. Отсутствие вагонов или локомотивов в текущем сезоне нередко приводило к невозможности выполнения контрактных обязательств», – отметил эксперт.

Наиболее значимые события конференции будут освещаться в новостной ленте сайта ИА «АПК-Информ», а также на странице Grain&Maritime days in Odessa.

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