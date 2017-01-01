Бразилия: экспорт кукурузы из штата Мату-Гроссу достиг рекордного уровня
Согласно данным Института экономики и сельского хозяйства бразильского штата Мату-Гроссу (Imea), экспорт кукурузы из данного крупнейшего бразильского зернопроизводящего центра в т.г. достиг рекордных 14,38 млн. тонн, сообщает AgroSouthNews.
Как уточняется, среднегодовой показатель отгрузок зерновой для данного периода года составляет 13,4 млн. тонн, а общий объем экспорта зерновой до конца 2017 г. ожидается на уровне 17,14 млн. тонн.
Напомним, что в настоящее время в штате активно продвигается уборочная кампания второго урожая кукурузы, которая по состоянию на конец прошлой недели была выполнена на 75,2% запланированных площадей, что на 7,9% превосходит показатель аналогичного периода прошлого года. За неделю полевые работы, которые наиболее активно ведутся в северных регионах Мату-Гроссу, продвинулись на 13,2%.
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