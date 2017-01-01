Украина должна активнее продвигать свою продукцию на белорусский рынок - УСПП
Украина может существенно нарастить объемы поставок своих товаров, в частности, продовольствия в Беларусь. Такое мнение высказал вице-президент УСПП, координатор Центра поддержки экспорта Денис Красников, сообщила 26 июля пресс-служба организации.
Как отметил эксперт, несмотря на значительный рост по итогам первых 5 месяцев 2017 г. украинского экспорта в Беларусь, сальдо торговли с данной страной продолжает оставаться отрицательным и составило -$781,7 млн.
«В ходе прошедшего 21 июля украино-белорусского экономического форума уровень подготовленности и презентации своей продукции у наших соседей оказался гораздо выше, чем у отечественных производителей. Свидетельством этого является то, что большинство подписанных во время форума контрактов - это импорт белорусских товаров в Украину», - сказал Д.Красников.
Также он добавил, что государству и бизнесу нужно более активно продвигать украинские товары на рынки Беларуси. В частности, среди продукции АПК более активная маркетинговая политика поможет увеличить экспорт кондитерских изделий, мяса, напитков и других продуктов питания.
«Украине необходимо брать пример с белорусских коллег – организовывать бизнес-миссии в Беларусь, проводить там форумы, активно осуществлять прямые двухсторонние контакты с промпредприятиями, дистрибьюторами, торговыми сетями соседней страны», - подчеркнул Д.Красников, отметив, что Центр поддержки экспорта уже начал переговоры с крупнейшими белорусскими дистрибуционными сетями о поставках продукции урожая т.г. и вхождению новых украинских торговых марок на белорусский рынок.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Украина и Аргентина намерены активизировать сотрудничество в сфере аграрных технологий
Вчера, 10:57
-
Гонконг изучает перспективы импорта птицеводческой продукции из Украины
25 июля, 17:46
-
В первом полугодии т.г. Украина увеличила экспорт агропродовольственной продукции на 28% – Институт аграрной экономики
25 июля, 13:48
-
За прошедшую неделю морпорты Украины на 40% увеличили отгрузки зерна
24 июля, 11:29
-
Около 40% импорта зерна и продуктов его переработки в Украину поступает из стран Дунайского бассейна – ИА «АПК-Информ»
24 июля, 10:58
-
Украина и Нидерланды создали Деловой совет для активизации сотрудничества в АПК
24 июля, 09:22
-
Украинские и белорусские компании могут кооперироваться для экспорта товаров в третьи страны - замминистра
21 июля, 17:22
-
Темпы экспорта украинского зерна выше прошлогодних
21 июля, 16:04