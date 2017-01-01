Агроновости

Вчера, 14:27 Источник: АПК-Информ Просмотров: 201

Украина должна активнее продвигать свою продукцию на белорусский рынок - УСПП

Украина может существенно нарастить объемы поставок своих товаров, в частности, продовольствия в Беларусь. Такое мнение высказал вице-президент УСПП, координатор Центра поддержки экспорта Денис Красников, сообщила 26 июля пресс-служба организации.

Как отметил эксперт, несмотря на значительный рост по итогам первых 5 месяцев 2017 г. украинского экспорта в Беларусь, сальдо торговли с данной страной продолжает оставаться отрицательным и составило -$781,7 млн.

«В ходе прошедшего 21 июля украино-белорусского экономического форума уровень подготовленности и презентации своей продукции у наших соседей оказался гораздо выше, чем у отечественных производителей. Свидетельством этого является то, что большинство подписанных во время форума контрактов - это импорт белорусских товаров в Украину», - сказал Д.Красников.

Также он добавил, что государству и бизнесу нужно более активно продвигать украинские товары на рынки Беларуси. В частности, среди продукции АПК более активная маркетинговая политика поможет увеличить экспорт кондитерских изделий, мяса, напитков и других продуктов питания.

«Украине необходимо брать пример с белорусских коллег – организовывать бизнес-миссии в Беларусь, проводить там форумы, активно осуществлять прямые двухсторонние контакты с промпредприятиями, дистрибьюторами, торговыми сетями соседней страны», - подчеркнул Д.Красников, отметив, что Центр поддержки экспорта уже начал переговоры с крупнейшими белорусскими дистрибуционными сетями о поставках продукции урожая т.г. и вхождению новых украинских торговых марок на белорусский рынок.

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