Китай возобновил интерес к закупкам пальмового масла
Согласно данным Китайского национального центра зерновых и масличных (GNOIC), в последнее время страна законтрактовала, по меньшей мере, 35 тыс. тонн пальмового масла с поставкой в октябре-ноябре т.г. Помимо этого также были заключены контракты на поставку еще 25 судов с пальмовым маслом в последнем квартале т.г., сообщает The Edge Markets.
Как отмечается, мировой спрос на указанный продукт растет в связи с увеличивающейся ценовой разницей между пальмовым и соевым маслом, что подталкивает таких крупных импортеров продукции, как Китай, к активизации импорта для пополнения запасов.
Напомним, что в течение последних двух недель фьючерсы пальмового масла на бирже в Куала-Лумпур снижались, что обусловлено перспективами увеличения объемов производства в июле и до конца сезона в целом. В то же время, цены на соевое масло за указанный период заметно укрепились на фоне неблагоприятных погодных условий в США, что ухудшает перспективы производства сои и продуктов ее переработки.
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