Агроновости

Вчера, 15:27 Источник: АПК-Информ Просмотров: 223

Япония не получила предложений на тендере по закупке пшеницы и ячменя

Минсельхоз Японии не получил предложений по закупке фуражной пшеницы и ячменя в рамках тендера, который проводился 25 июля, сообщает Reuters.

Напомним, что в рамках очередного регулярного тендер, которые проходят еженедельно, планировалась закупка 120 тыс. тонн фуражной пшеницы и 200 тыс. тонн фуражного ячменя с поставкой до 31 января 2018 г.

Следующий тендер на закупку аналогичного объема зерновых планируется провести 2 августа.

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