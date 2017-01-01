Япония не получила предложений на тендере по закупке пшеницы и ячменя
Минсельхоз Японии не получил предложений по закупке фуражной пшеницы и ячменя в рамках тендера, который проводился 25 июля, сообщает Reuters.
Напомним, что в рамках очередного регулярного тендер, которые проходят еженедельно, планировалась закупка 120 тыс. тонн фуражной пшеницы и 200 тыс. тонн фуражного ячменя с поставкой до 31 января 2018 г.
Следующий тендер на закупку аналогичного объема зерновых планируется провести 2 августа.
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