Товарооборот Кыргызстана с Казахстаном в январе-мае увеличился на 1,9% – Минэкономики
Товарооборот Кыргызстана с Казахстаном в январе-мае т.г. составил $339,3 млн. и увеличился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Об этом шла речь в ходе встречи министра экономики КР Арзыбека Кожошева с послом РК Айымдосом Бозжигитовым, сообщила пресс-служба Министерства экономики РК.
По словам А.Кожошева, Кыргызстан последовательно выступает за укрепление сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, дальнейшее развитие союзнических и партнерских отношений.
«Казахстан является одним из основных торгово-экономических партнеров Кыргызстана. В январе-мае 2017 г. товарооборот Кыргызстана с Казахстаном составил 339,3 млн., увеличившись в сравнении с январем-апрелем 2016 г. на 1,9%. В т.ч. экспорт составил $108,3 млн. и сократился на 5,5%, импорт – $231 млн., рост – 5,8%», – сказал он.
В свою очередь, А.Бозжигитов проинформировал о ратификации казахстанской стороной межправительственного соглашения о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции и протоколов к нему, межправительственного соглашения о реадмиссии, протокола о внесении изменений и дополнений в межправительственное соглашение о порядке пребывания граждан КР и РК от 11 мая 2012 г., а также соглашения между КР и РК о применении порядка регулирования доступа к услугам железнодорожного транспорта.
Также стороны обсудили вопрос применения Казахстаном транзитных тарифов в отношении грузов в части перевозки грузов из России на юг Кыргызстана через Казахстан и Узбекистан, а также из северной части Кыргызстана на юг.
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