Мировое производство соевого шрота в 2017/18 МГ может стать рекордным
Согласно оценкам аналитиков Oil World, мировое производство соевого шрота в 2017/18 МГ увеличится на 4,1% в год - до 231,5 млн. тонн и станет рекордным.
Мировое потребление продукции также может достичь максимальных за весь период наблюдений 231,6 млн. тонн, что превзойдет результат прошлого сезона на 4,6%. В то же время, мировой экспорт соевого шрота возрастет не столь существенно – на 2 млн. тонн в год, до 67,5 млн. тонн.
Напомним, что с начала июля на мировом рынке соевых бобов и продуктов переработки отмечается рост цен, обусловленный неблагоприятными погодными условиями в США. Кроме того, наблюдаемая во многих странах засушливая погода, по мнению экспертов, может привести к снижению валового сбора зерновых культур, сократив мировое предложение фуражного зерна, повысив тем самым спрос на соевые бобы и продукты переработки.
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