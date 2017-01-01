Агроновости

Вчера, 16:42 Источник: АПК-Информ Просмотров: 217

Алжир закупил 500 тыс. тонн пшеницы

По информации операторов рынка, в рамках проведенного тендера алжирская государственная компания OAIC законтрактовала 0,5 млн. тонн пшеницы с поставкой в октябре т.г.

Цена закупки зерновой составила $214-216 за тонну C&F.

По мнению трейдеров, законтрактованная пшеница будет поставляться импортеру предположительно из Франции, а также Литвы и Эстонии.

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