Беларусь в январе-мае увеличила экспорт калийных удобрений на 42,6%, азотных – сократила на 55,2%
Беларусь в январе-мае т.г. увеличила экспорт калийных удобрений на 42,6% по сравнению с показателем аналогичного периода годом ранее - до 2,638 млн. тонн. Об этом сообщила пресс-служба Национального статистического комитета РБ.
Согласно сообщению, основной объем экспорта хлоркалия пришелся на страны дальнего зарубежья, куда было поставлено 2,585 млн. тонн (рост на 42,5%). Поставки в страны СНГ составили 49,5 тыс. тонн (+ 46,2%).
В январе-мае среднеконтрактные цены экспорта калийных удобрений составили $341 за тонну, что на 12,7% меньше показателя аналогичного периода годом ранее.
Кроме того, Беларусь в январе-мае т.г. экспортировала 38,4 тыс. тонн азотных удобрений (сокращение на 55,2%). При этом поставки в страны СНГ сократились на 36,4% - до 8,2 тыс. тонн, в страны дальнего зарубежья – на 58,6%, до 30,2 тыс. тонн. Среднеконтрактные цены на азотные удобрения составили $505 за тонну (+0,8%).
Отмечается, что Беларусь в январе-мае также экспортировала 401,8 тыс. тонн смешанных минеральных удобрений, что на 23,3% больше показателя аналогичного периода годом ранее. Поставки в страны СНГ составили 154,5 тыс. тонн (-2,5%), в страны дальнего зарубежья – 247,3 тыс. тонн (+47,7%). Среднеконтрактные цены на смешанные удобрения в январе-мае составили $256 за тонну (-14,3%).
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