Агроновости

13:12 Источник: АПК-Информ Просмотров: 131

В июне Канада снизила экспорт семян канолы

Согласно предварительным данным таможенной статистики, в июне т.г. отмечался сезонный спад экспорта семян канолы из Канады – до 742 (889) тыс. тонн, сообщают аналитики Oil World.

Наибольшее снижение отгрузок наблюдалось в направлении Китая – 246 (303) тыс. тонн, Пакистана – 44 (98) тыс. тонн и ОАЭ – 26 (56) тыс. тонн. Также уменьшился спрос на масличную со стороны США – до 27 (61) тыс. тонн. В то же время, отгрузки в направлении ЕС на фоне низкого урожая рапса в Европе в 2016 г. продолжают увеличиваться – 49 (21) тыс. тонн.

Всего по итогам августа-июня 2016/17 МГ экспорт семян канолы из Канады достиг рекордных 10,2 млн. тонн, что на 8% (на 0,7 млн. тонн) превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Наибольшие объемы масличной в текущем сезоне были отгружены в Китай и Японию – 3,5 (3,5) млн. тонн и 2,1 (2,07) млн. тонн соответственно, а наибольший прирост поставок отмечался в направлении стран ЕС, Мексики и США.

С учетом ожидаемого роста отгрузок в июле, которые за первые 19 дней месяца составили 0,47 млн. тонн, аналитики сохраняют свой прогноз экспорта канадской масличной по итогам сезона на уровне рекордных 10,9 млн. тонн.

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