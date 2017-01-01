В Украине начали озвучивать предварительные цены на шрот из подсолнечника нового урожая
По данным ИА «АПК-Информ», операторы украинского экспортного рынка начали озвучивать предварительные цены предложения на подсолнечный шрот из сырья нового урожая.
Статья доступна только следующим группам пользователей:
- Подписчики журнала "АПК-Информ"
- Подписчики ежедневника "Новости агрорынка"
- Подписчики AWR
- Подписчики журнала "Агродень"
- Подписчики "АПК-Стат"
Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть
-
В Украине повысились экспортные цены на рафинированное бутилированное подсолнечное масло
14:42
-
Украина: рафинированное подсолнечное масло дорожает
Вчера, 17:12
-
В Украине выросли цены на нерафинированное подсолнечное масло
Вчера, 15:12
-
Украинский подсолнечный шрот дорожает
25 июля, 17:25
-
На юге Украины выросли цены на семена подсолнечника
25 июля, 15:03