Казахстан в январе-июне поставил на внешние рынки более 2 млн. тонн пшеницы
Казахстан в январе-июне т.г. экспортировал 2,143 млн. тонн пшеницы. Об этом 27 июля заявила вице-министр сельского хозяйства РК Гульмира Исаева, сообщило ИА «Казах-Зерно».
Отмечается, что в 2016 г. всего было экспортировано 4,5 млн. тонн пшеницы, что на 28% выше показателя 2015 г.
По данным Комитета государственных доходов и оперативным данным КТЖ, на 20 июля т.г. экспорт зерновых культур и муки в зерновом эквиваленте составил 4,056 млн. тонн.
Напомним, в 2016 г. экспорт составил 8,7 млн. тонн.
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