Агроновости

15:27 Источник: АПК-Информ Просмотров: 100

Экспорт мяса из Казахстана в январе-июне снизился на треть

Экспорт мяса из Казахстана в январе-июне т.г. снизился на треть по сравнению с показателем 2016 г. Об этом заявила вице-министр сельского хозяйства РК Гульмира Исаева, сообщило 27 июля ИА «Казах-Зерно».

Отмечается, что по состоянию на 20 июля Казахстан экспортировал 153 тонны баранины, что в 4 раза больше показателя 2016 г.

«В июле т.г. были подписаны протоколы с Китаем и Ираном относительно экспорта баранины. 20 июля 18 тонн охлажденной ягнятины были отправлены в Иран из Западно-Казахстанской области во исполнение контракта, подписанного западной компанией «БатысМаркалы» на 1,5 тыс. тонн», - сказала она.

По оперативным данным Комитета ветеринарного контроля и надзора, по состоянию на 20 июля экспорт мяса составил 5,3 тыс. тонн.

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