В июне Аргентина сократила переработку масличных
Согласно данным аналитиков Oil World, в июне т.г. объем переработки соевых бобов в Аргентине составил 3,85 млн. тонн, что на 5% уступает показателю аналогичного месяца годом ранее. По итогам первого полугодия указанный показатель сократился на 1,2 млн. тонн в год - до 23,33 млн. тонн, что привело к формированию довольно существенных запасов масличной в стране.
Ключевым фактором снижения переработки является уменьшение спроса на соевый шрот на внутреннем рынке, что привело к накоплению запасов данной продукции, которые к концу июня достигли 1,4 млн. тонн, что на 54% превышает уровень аналогичного периода годом ранее.
Снижению объемов переработки масличной также способствовали сдержанные объемы продаж фермерами урожая соевых бобов, которые активизировались лишь относительно недавно на фоне снижения курса национальной валюты. Сыграли свою роль и проходившие в июне забастовки персонала в ряде аргентинских портов, что создало проблемы с транспортировкой сырья на перерабатывающие предприятия.
Объем переработки семян подсолнечника в Аргентине в июне также сократился - на 19% в год, до 251 тыс. тонн, что стало первым случаем снижения данного показателя за последние несколько месяцев.
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