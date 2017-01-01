Агроновости

16:27 Источник: АПК-Информ Просмотров: 77

Таджикистан сократил импорт муки почти на 47%

В Таджикистан в январе-июне т.г. было ввезено 26,6 тыс. тонн муки по цене $265 за тонну, что на 23,3 тыс. тонн, или на 46,7% меньше показателя аналогичного периода 2016 г. Об этом заявил глава Антимонопольной службы РТ Саъди Кодирзода, сообщил 27 июля портал Avesta.tj.

По словам С.Кодирзоды, отечественными производителями в первом полугодии произведено 313,2 тыс. тонн муки, что больше показателя аналогичного периода 2016 г. на 88,9 тыс. тонн, или 26,3%.

Отмечается, что за отчетный период в Таджикистан поступило 446,8 тыс. тонн пшеницы по цене $207 за тонну, что меньше показателя аналогичного периода 2016 г. на 19,2 тыс. тонн, или на 4,3%.

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