Казахстан: цены на семена сафлора растут

13:57 Источник: АПК-Информ Просмотров: 108

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе в Казахстане отмечается рост цен на семена сафлора, обусловленный ограниченным количеством предложений масличной.

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