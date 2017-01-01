Агроновости

13:57 Источник: АПК-Информ Просмотров: 108

Казахстан: цены на семена сафлора растут

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе в Казахстане отмечается рост цен на семена сафлора, обусловленный ограниченным количеством предложений масличной.

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