Агроновости

17:27 Источник: АПК-Информ Просмотров: 52

В Казахстане обработано 1,8 млн. га против саранчовых вредителей

В Казахстане обработано 1,8 млн. га против саранчовых вредителей. Об этом заявил председатель Комитета госинспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК Ержан Айнабеков, сообщило ИА «Казинформ».

«На сегодняшний день массового распространения болезней септориоза и ржавчины не отмечено. В целом, если говорить о стадных саранчовых, уже идет естественное отмирание. Фитосанитарная обстановка по борьбе с особо опасными вредными организмами стабильная», - сказал он.

Отмечается, что в т.г. распространение особо опасных вредных организмов прогнозировалось на площади 4,6 млн. га, в т.ч. стадных саранчовых вредителей – 1,6 млн. га и болезней зерновых культур – 2,5 млн. га.

Для организации защитных мероприятий по борьбе с особо опасными вредными организмами из республиканского бюджета выделено 4,5 млрд. тенге, в т.ч. на борьбу со стадными саранчовыми вредителями – 1,5 млрд. тенге. На проведение химических обработок против болезней зерновых – 1,9 млрд. тенге.

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