Площади сева масличных в Индии в 2017 году станут минимальными за последние 6 лет
Аналитики Oil World прогнозируют снижение посевных площадей под масличными культурами в Индии в 2017 г. на 7% в год - до 10,7 млн. га, что станет минимальным показателем за последние 6 лет. При этом уточняется, что поскольку сев масличных в стране еще не завершен, не исключена возможность дальнейшего снижения данной оценки.
Как отмечается, несмотря на определенную поддержку, которую в последние несколько недель ценам на масличные на внутреннем рынке Индии оказывал рост мировых цен, цены на масличные в Индии сейчас находятся на исторически минимальном уровне. Такая ситуация уже привела к тому, что многие индийские фермеры в т.г. переключились на производство других культур, в частности хлопка и бобовых, площади сева которых возросли на 1,7 и 0,3 млн. га в год соответственно. В свою очередь, к 21 июля посевные площади соевых бобов и арахиса были ниже прошлогоднего уровня на 18% и 21% соответственно.
Неблагоприятная ценовая ситуация, сложившаяся в масличном комплексе Индии, не способствует активным фермерским продажам, что ведет к накоплению существенных запасов. Так, по предварительным прогнозам, к концу 2016/17 МГ запасы соевых бобов в стране увеличатся до 1,9 млн. тонн.
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