На украинском экспортном рынке продолжают расти цены на фуражный ячмень
По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском экспортном рынке сохраняется рост цен на фуражный ячмень, обусловленный, по словам участников рынка, прежде всего, увеличением спроса ключевых импортеров (в частности Саудовской Аравии).
Статья доступна только следующим группам пользователей:
- Подписчики журнала "АПК-Информ"
- Подписчики ежедневника "Новости агрорынка"
- Подписчики AWR
- Подписчики журнала "Агродень"
- Подписчики "АПК-Стат"
Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть
-
В Украине повышаются минимальные цены на фуражный ячмень
17:42
-
На украинском экспортном рынке пшеницы отмечается нестабильная ценовая ситуация
16:12
-
В центральном и северном регионах Украины повышаются цены на фуражный ячмень
24 июля, 17:15
-
В течение июля в Украине снижаются цены на продовольственную рожь
24 июля, 14:14
-
В Украине повышаются цены на фуражную пшеницу
21 июля, 18:00