На украинском экспортном рынке пшеницы отмечается нестабильная ценовая ситуация

16:12 Источник: АПК-Информ Просмотров: 102

Согласно данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском экспортном рынке пшеницы (площадка СРТ-порт) наблюдается нестабильная ценовая ситуация, что во многом обусловлено ростом закупочной активности трейдеров.

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