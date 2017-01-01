Агроновости

16:12 Источник: АПК-Информ Просмотров: 102

На украинском экспортном рынке пшеницы отмечается нестабильная ценовая ситуация

Согласно данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском экспортном рынке пшеницы (площадка СРТ-порт) наблюдается нестабильная ценовая ситуация, что во многом обусловлено ростом закупочной активности трейдеров.

Статья доступна только следующим группам пользователей:

  • Подписчики журнала "АПК-Информ"
  • Подписчики ежедневника "Новости агрорынка"
  • Подписчики AWR
  • Подписчики журнала "Агродень"
  • Подписчики "АПК-Стат"

Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть

Похожие статьи