В Украине повышаются минимальные цены на фуражный ячмень

17:42 Источник: АПК-Информ Просмотров: 37

По данным «АПК-Информ», на текущей неделе отмечается повышение минимальных цен спроса на фуражный ячмень, обусловленное высокой конкуренцией со стороны экспортно-ориентированных компаний.

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