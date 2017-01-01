Агроновости

17:42 Источник: АПК-Информ Просмотров: 37

В Украине повышаются минимальные цены на фуражный ячмень

По данным «АПК-Информ», на текущей неделе отмечается повышение минимальных цен спроса на фуражный ячмень, обусловленное высокой конкуренцией со стороны экспортно-ориентированных компаний.

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