Агроновости

09:39 Источник: АПК-Информ Просмотров: 79

Чили не видит препятствий для начала поставок российского зерна

В настоящее время Чили не видит препятствий для начала поставок в строну российского зерна. Об этом 27 июля заявила глава Генерального управления международных экономических отношений при МИД Чили Паулина Насаль по итогам проведенных переговоров в Москве, сообщило агентство ТАСС.

«У России есть большой потенциал в поставках зерна, поэтому нет никаких препятствий к тому, чтобы российская пшеница поставлялась в Чили», - считает дипломат.

Вместе с тем, П.Насаль напомнила, что «рынок Чили сравнительно невелик, в связи с этим у нас не такое большое потребление зерна».

Она также отметила, что «на встрече в Москве обсуждалась возможность поставок в Чили и других продуктов».

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