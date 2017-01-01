Темпы развития посевов сахарной свеклы в Украине пока уступают прошлогодним - Укрцукор
Темпы развития посевов сахарной свеклы в Украине в настоящее время отстают от прошлогоднего графика. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор».
В частности отмечается, что по состоянию на 20 июля средний вес корня сахарной свеклы почти на 20% уступал показателю на аналогичную дату прошлого года.
«Согласно оперативной информации, в настоящее время средний вес корня сахарной свеклы составляет 226 грамм, средний вес ботвы - 303 грамма, средняя сахаристость аналогичная прошлогодней - 13,3%. Таким образом, вес сахарной свеклы почти на 20% меньше, чем в аналогичный период прошлого года», - пояснил аналитик сырьевых рынков и сельского хозяйства «Укрцукор» Василий Долинский.
По его словам, наилучшие показатели массы корнеплода и ботвы, благодаря системам полива, фиксируются в Николаевской области - средняя масса корня в регионе составляет 383 грамма, что на 40% больше, чем в среднем по Украине. Далее следуют Винницкая, Тернопольская и Львовская области, где вес корнеплода составляет 260-270 грамм в среднем. Самые низкие показатели характерны для Харьковской, Житомирской и Волынской областей - 175-185 грамм.
Максимальная сахаристость корнеплодов отмечается в Житомирской, Винницкой и Полтавской областях - 14,2-16%. Самая низкая сахаристость - во Львовской, Волынской, Черниговской и Кировоградской областях.
В то же время эксперт отметил, что благоприятные климатические условия, особенно в Западной Украине, ускоряют рост сахарной свеклы и сокращают отставание от прошлогодних показателей в вегетации растений.
«Напомню, что главной причиной недобора урожая сахарной свеклы в Украине в прошлом году стала засуха в период с конца июля до середины августа. В 2017 г., при регулярных осадках в течение августа-середины сентября ситуация может быть не хуже чем в прошлом году», - резюмировал В.Долинский.
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