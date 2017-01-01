Агроновости

09:55 Источник: АПК-Информ Просмотров: 108

Темпы развития посевов сахарной свеклы в Украине пока уступают прошлогодним - Укрцукор

Темпы развития посевов сахарной свеклы в Украине в настоящее время отстают от прошлогоднего графика. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор».

В частности отмечается, что по состоянию на 20 июля средний вес корня сахарной свеклы почти на 20% уступал показателю на аналогичную дату прошлого года.

«Согласно оперативной информации, в настоящее время средний вес корня сахарной свеклы составляет 226 грамм, средний вес ботвы - 303 грамма, средняя сахаристость аналогичная прошлогодней - 13,3%. Таким образом, вес сахарной свеклы почти на 20% меньше, чем в аналогичный период прошлого года», - пояснил аналитик сырьевых рынков и сельского хозяйства «Укрцукор» Василий Долинский.

По его словам, наилучшие показатели массы корнеплода и ботвы, благодаря системам полива, фиксируются в Николаевской области - средняя масса корня в регионе составляет 383 грамма, что на 40% больше, чем в среднем по Украине. Далее следуют Винницкая, Тернопольская и Львовская области, где вес корнеплода составляет 260-270 грамм в среднем. Самые низкие показатели характерны для Харьковской, Житомирской и Волынской областей - 175-185 грамм.

Максимальная сахаристость корнеплодов отмечается в Житомирской, Винницкой и Полтавской областях - 14,2-16%. Самая низкая сахаристость - во Львовской, Волынской, Черниговской и Кировоградской областях.

В то же время эксперт отметил, что благоприятные климатические условия, особенно в Западной Украине, ускоряют рост сахарной свеклы и сокращают отставание от прошлогодних показателей в вегетации растений.

«Напомню, что главной причиной недобора урожая сахарной свеклы в Украине в прошлом году стала засуха в период с конца июля до середины августа. В 2017 г., при регулярных осадках в течение августа-середины сентября ситуация может быть не хуже чем в прошлом году», - резюмировал В.Долинский.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий