Казахстан увеличит экспорт агропродукции в Китай, Иран, ОАЭ, Израиль, Саудовскую Аравию
Казахстан увеличит экспорт агропродукции в Китай, Иран, ОАЭ, Израиль, Саудовскую Аравию. Об этом заявила вице-министр сельского хозяйства РК Гульмира Исаева, сообщило ИА «Казах-Зерно».
Как отметила вице-министр, начиная с 2017 г., экспортная политика будет строиться на основе целенаправленной поддержки продвижения продукции на потенциальных рынках сбыта.
В частности, Г. Исаева рассказала о создании экспортного центра АПК за счет собственных средств АО «НК «Продкорпорация».
«Важно то, что в рамках развития экспортного потенциала необходимо иметь статус международной организации, позволяющий в упрощенном порядке проводить переговоры с зарубежными странами по продвижению казахстанского экспорта», – сказала она
Также подчеркнула, что данный экспортный центр в тесном взаимодействии с АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» и АО «НК «Kazakh Invest», а также дипломатическими представительствами РК за рубежом будет осуществлять анализ внешних рынков и составление дорожных карт продвижения продукции для перспективных стран сбыта, оказание консультационных услуг по экспорту продукции, в т.ч. сопровождению контрактов, проведение форвардного закупа продукции у сельхозтоваропроизводителей.
По ее словам, будет проводиться формирование крупных экспортных партий, создание экспортных каналов сбыта для востребованной на внешнем рынке сельскохозяйственной продукции, предоставление страхования и гарантирования экспортных контрактов СХТП, продвижение зонтичных брендов, включая «KZ ORGANIC FOOD».
Кроме того, вице-министр отметила, что в настоящее время ведутся работы по увеличению объема экспорта в такие страны как Китай, Иран, ОАЭ, Израиль, Саудовская Аравия и др. страны. В частности, принимаются меры по согласованию ветеринарных и фитосанитарных требований на поставку казахстанской сельхозпродукции в вышеуказанные страны, а также ведутся переговоры по снижению ввозной пошлины в третьи страны.
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